Harry Kane a pris la parole après l’annonce de sa blessure. Touché à la cheville gauche et contraint de s’éloigner des terrains pendant plusieurs mois, l’attaquant du Bayern Munich n’a pas caché sa déception. Mais l’international anglais préfère déjà regarder vers l’avenir et entend faire de cette période difficile une occasion de revenir encore plus fort. «Les hauts et les bas de la vie ! Évidemment, je suis très déçu de cette blessure, mais comme toujours, c’est une occasion de faire preuve de résilience et de progresser en vue de 2027», a-t-il écrit sur Instagram.

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«Je reviendrai frais et prêt à attaquer la dernière ligne droite de la saison ! "Les périodes difficiles ne durent pas, les personnes fortes, si", c’est mon ami Julian Edelman qui m’a appris cette phrase ! Merci à tous pour vos nombreux messages ! Tout va bien !», a-t-il ajouté. Le buteur bavarois se veut néanmoins optimiste et espère retrouver les terrains en pleine forme pour la dernière partie de la saison.