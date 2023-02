LdC : Kylian Mbappé a regardé Liverpool-Real Madrid

La suite après cette publicité

C’est de loin le huitième de finale aller le plus haletant de cette saison en Ligue des Champions. Vainqueur de Liverpool à Anfield (2-5), au terme d’un match spectaculaire et ponctué de rebondissements ce mardi, le Real Madrid a une fois de plus coupé le souffle à son lot d’observateurs, et certainement à Kylian Mbappé.

Selon Joaquín Maroto, journaliste pour le quotidien madrilène AS et très proche de Florentino Pérez, l’international tricolore a bien regardé Liverpool-Real Madrid mardi. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois de la saison que l’attaquant du PSG visionne un match des Merengues depuis son non-transfert l’été dernier. Qu’en a t’il pensé en revanche ? C’est une toute autre question.

