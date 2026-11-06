Le PSG établit 12 records dans le Guiness Book

Le Paris Saint-Germain continue d’écrire son histoire. Après ses nombreux succès en France et sur la scène européenne, le club de la capitale fait officiellement son entrée dans l’édition Football 2027 du Guinness World Records, avec 12 records du monde reconnus, dont sept collectifs et cinq individuels. Parmi les performances les plus marquantes figure la victoire historique contre l’Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des champions 2025, devenue la plus large jamais enregistrée à ce stade de la compétition. Le PSG est également récompensé pour ses 45 buts inscrits lors de la campagne européenne 2025-2026. Sur la scène nationale, les Parisiens voient plusieurs de leurs exploits entrer dans les livres d’histoire : 39 déplacements consécutifs sans défaite en Ligue 1 entre 2023 et 2025, une série de 36 rencontres sans perdre en championnat entre 2015 et 2016, ainsi que 14 victoires d’affilée lors de la saison 2018-2019. Le record de 96 points obtenus en 2015-2016 et les 14 titres de champion de France du club complètent cette liste.

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Au-delà des performances collectives, cinq joueurs parisiens sont également distingués pour leurs exploits individuels. Khvicha Kvaratskhelia est récompensé pour avoir été impliqué dans au moins un but lors de sept rencontres consécutives à élimination directe en Ligue des champions, tandis que Vitinha détient le record de 1 602 passes réalisées sur une même édition de la compétition. Désiré Doué figure également dans ce palmarès grâce à ses trois contributions décisives lors de la finale européenne remportée face à l’Inter Milan. En Ligue 1, Fabián Ruiz s’est illustré avec une impressionnante série de 51 matchs consécutifs sans défaite. Enfin, Marquinhos possède désormais un record à part dans l’histoire du championnat de France, avec 11 titres remportés sous le maillot parisien. Cette reconnaissance internationale vient ainsi récompenser plusieurs générations de joueurs qui ont contribué aux succès du PSG, de sa domination nationale à ses performances européennes.