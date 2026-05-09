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Leicester : Alisha Lehmann joueuse de la saison avec 1 but en 9 matches

Par Hanif Ben Berkane
3 min.
Alisha Lehmann (Suisse) @Maxppp

C’est une situation qui n’a pas manqué de faire réagir du côté de l’Angleterre. Du côté de l’équipe féminine de Leicester City, avec la fin de saison, le club anglais a décidé comme chaque année de voter pour la joueuse de la saison et le but de la saison. Et à ce petit jeu, c’est Alisha Lehmann qui a été récompensée.

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La star suisse du club a fièrement posé avec son trophée de joueuse de la saison selon les fans. Sauf que problème, on ne peut pas dire qu’elle ait vraiment brillé puisqu’elle n’a joué que 9 matches avec son club. Mieux encore, elle n’a inscrit qu’un seul but. Un but qui a aussi été élu but de la saison par les fans…

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