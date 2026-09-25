Équipe de France : Michael Olise rejoint Raymond Kopa dans l’histoire des Bleus
Michael Olise continue d’impressionner avec l’équipe de France. Passeur décisif pour Kylian Mbappé sur l’ouverture du score des Bleus face à la Turquie (0-1), le joueur du Bayern Munich a encore fait parler sa qualité technique et sa vision du jeu lors de cette rencontre pénible des Bleus pour la grande première de Zinédine Zidane sur le banc tricolore.
Cette nouvelle offrande de l’ancien ailier de Crystal Palace, positionné à droite de l’attaque ce vendredi soir, lui permet surtout d’entrer dans l’histoire des Bleus. Michael Olise est devenu le premier joueur de l’équipe de France à délivrer neuf passes décisives sur une année civile depuis Raymond Kopa en 1958, qui avait atteint le même total.
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