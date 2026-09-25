Équipe de France : Michael Olise rejoint Raymond Kopa dans l’histoire des Bleus

Michael Olise continue d’impressionner avec l’équipe de France. Passeur décisif pour Kylian Mbappé sur l’ouverture du score des Bleus face à la Turquie (0-1), le joueur du Bayern Munich a encore fait parler sa qualité technique et sa vision du jeu lors de cette rencontre pénible des Bleus pour la grande première de Zinédine Zidane sur le banc tricolore.

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Cette nouvelle offrande de l’ancien ailier de Crystal Palace, positionné à droite de l’attaque ce vendredi soir, lui permet surtout d’entrer dans l’histoire des Bleus. Michael Olise est devenu le premier joueur de l’équipe de France à délivrer neuf passes décisives sur une année civile depuis Raymond Kopa en 1958, qui avait atteint le même total.