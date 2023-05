OL : Corentin Tolisso rend hommage à Jean-Michel Aulas

Ce samedi soir, l’OL a rendu un vibrant hommage à Jean-Michel Aulas pour son dernier match à domicile après 36 ans de présidence à la tête du club rhodanien. Une dernière danse qui a été au rendez-vous autant dans les tribunes du Groupama Stadium que sur le terrain où les ouailles de Laurent Blanc ont facilement battu Reims (3-0). A l’issue de la rencontre, Corentin Tolisso, pur produit de Lyon, s’est félicité de la belle soirée auquel il a contribué.

«C’était un beau soir, on a bien joué, on a mis 3 buts, le public était en feu. Pour le président Jean-Michel c’est bien ce qu’on a fait, on voulait vraiment lui rendre hommage en gagnant ce dernier match à domicile. C’était une belle soirée.» Ensuite, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich a confessé que le départ du boss lyonnais était quelque chose d’assez étrange à imaginer pour lui et ses coéquipiers : «ça fait bizarre car j’ai toujours connu Jean-Michel Aulas a l’OL. Ça fait vraiment chaud au cœur et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Félicitations pour tout ce qu’il a fait pour ce club. On est là c’est grâce à lui. Merci et on va continuer à jouer pour lui.»

