Le City Football Group est en train de réussir son projet fou avec Palerme

Dans les rues brûlantes de Sicile, le nom de Palerme a longtemps évoqué autre chose qu’un simple club de football. Il rappelait une époque où la ville vibrait chaque week-end pour un promu audacieux devenu place forte de la Serie A. Au milieu des années 2000, les Rosanero incarnaient un romantisme particulier du football italien, celui des provinces capables de défier les puissances historiques. Les soirées au Stadio Renzo Barbera étaient pleines de promesses et d’illusions. Des joueurs comme Luca Toni, Edinson Cavani, Javier Pastore, Andrea Belotti ou Paulo Dybala y ont grandi sous les yeux d’un public passionné qui rêvait d’Europe et parfois même de titres. Palerme était devenu une anomalie magnifique du calcio. Un club du sud capable de séduire par son jeu et par son flair sur le marché des transferts. Mais cette période dorée a, peu à peu, laissé place à un long crépuscule. Les crises internes, les changements d’entraîneurs à répétition et les difficultés financières ont progressivement fait glisser le club vers l’oubli, jusqu’à l’effondrement brutal qui l’a fait disparaître des radars du football professionnel.

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La chute a été rude et presque irréelle pour les supporters siciliens. Après les grandes soirées de Serie A, Palerme s’est retrouvé à lutter pour survivre dans les divisions inférieures. Les faillites administratives et les saisons chaotiques ont plongé le club dans une spirale dont il semblait difficile de sortir. L’arrivée du City Football Group en 2022 a pourtant ouvert une nouvelle page pleine d’espoir. Le puissant groupe propriétaire de Manchester City promettait un projet moderne et structuré pour redonner au club sa place dans le football italien. Mais la reconstruction n’a pas été immédiate. Les premières saisons en Serie B ont été irrégulières et frustrantes, avec des ambitions qui tardaient à se concrétiser. L’instabilité sur le banc a aussi freiné l’élan du projet. Lorsque Alessio Dionisi a été remercié, la direction a choisi un homme qui connaît parfaitement les batailles de la montée. En appelant Filippo Inzaghi à la rescousse, Palerme a fait le pari d’un entraîneur charismatique capable de redonner une âme compétitive à une équipe encore en quête d’identité.

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La montée en Serie A est possible

Quelques mois plus tard, les premiers signes concrets d’une renaissance apparaissent enfin. Sous l’impulsion de Filippo Inzaghi, Palerme a retrouvé une dynamique et une solidité qui lui permettent de regarder vers le haut du classement de Serie B. À trois journées de la fin de la saison, les Rosanero occupent la 4ème place et restent à seulement quatre points du deuxième, synonyme de montée directe en Serie A. Porté par Joel Pohjanpalo (23 buts, 7 passes, meilleur buteur de l’antichambre italienne), Palerme domine beaucoup de statistiques, à laquelle il faut ajouter une défense record avec 17 clean sheets cette saison, un record dans les deuxièmes divisions européennes. Rien n’est encore acquis, mais l’équipe sicilienne a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures formations de la division. Et même si la promotion directe échappe aux hommes d’Inzaghi, le système des barrages offre encore une voie royale vers l’élite. Dans ce championnat imprévisible, terminer dans le top huit ouvre les portes d’une phase finale où tout peut basculer en quelques matches. Pour un club comme Palerme, habitué aux montagnes russes émotionnelles, cette perspective ravive un parfum d’espoir dans toute la ville. Cette dynamique sportive s’inscrit dans une vision plus large portée par le City Football Group.

Le projet dépasse largement la simple montée en Serie A. Il s’agit de reconstruire un club moderne, capable de s’ancrer durablement dans le paysage du football italien. L’un des symboles les plus forts de cette ambition concerne l’avenir du Stadio Renzo Barbera. Le club travaille désormais avec le célèbre cabinet d’architecture Populous afin d’imaginer une nouvelle enceinte moderne et multifonctionnelle pour la ville. Le projet vient de franchir une étape administrative importante qui confirme la faisabilité technique et institutionnelle du chantier. L’objectif est d’offrir à Palerme un stade digne de ses ambitions et capable d’accueillir de grandes compétitions internationales, notamment dans la perspective de l’Euro 2032 que l’Italie doit coorganiser. Le club retrouve peu à peu sa compétitivité et un projet d’infrastructure tourné vers l’avenir, le pari du City Football Group commence enfin à prendre sens sur les rives de la Méditerranée. À Palerme, l’idée d’un retour durable au premier plan n’a peut-être jamais semblé aussi crédible depuis bien longtemps.