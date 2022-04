Ballon d'Or : Ronaldo milite pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Une légende du football en admiration avec une prochaine légende... depuis qu'il s'est révélé à l'Olympique Lyonnais, Karim Benzema n'a jamais caché son admiration pour Ronaldo, le Brésilien. Aujourd'hui en pleine forme au Real Madrid, l'international français est le favori du Fenomeno pour le prochain Ballon d'Or. Dans un entretien à Sky Sports, l'ex-buteur a réaffirmé cette tendance en expliquant que KB9 devrait remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid.

«Le Real Madrid est le favori de la coupe. Ils ne sont pas au meilleur niveau possible, mais ils sont comme en symbiose avec cette compétition et ils ont Carlo Ancelotti sur le banc, qui est l'un des meilleurs techniciens au monde. Benzema ? Il mérite le Ballon d'Or, je le dis depuis des années et j'ai été critiqué pour cela, mais il le mérite, c'est un grand attaquant», a-t-il assuré.