Mercato : la réponse sèche de Rodri au PSG

Le dossier Rodri continue, avec son lot d’informations quotidiennes, souvent contradictoires. Ainsi, certains médias espagnols sont convaincus que le Real Madrid va tout faire pour recruter le MVP du dernier Mondial, alors que d’autres affirment qu’il s’agit surtout d’une volonté du joueur de rejoindre les Merengues, plus que d’un véritable objectif mercato de ces derniers. Depuis quelques jours, le nom du Paris Saint-Germain s’est invité dans ce feuilleton.

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Avec, là aussi, certains doutes. Le club de la capitale française est-il vraiment intéressé par Rodri, ou est-ce une manœuvre pour embêter le Real Madrid ? Certains médias expliquaient ainsi cette apparition des Parisiens comme une vengeance pour Diomandé, où ils ont été doublés par les Madrilènes. Marca indiquait par exemple que l’écurie francilienne n’avait pas réellement prévu de recruter Rodri.

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Rodri n’a pas voulu écouter le PSG

De son côté, AS en dit un peu plus ce mardi, et explique que l’intérêt parisien était réel. On apprend ainsi que le milieu de terrain espagnol de 30 ans a bien reçu un coup de fil du PSG. Seulement, sa réponse a été très claire d’entrée : « non, merci ». Il n’aurait même pas écouté l’offre qu’était prêt à formuler le champion d’Europe pour essayer de le convaincre, ni les conditions d’un éventuel contrat.

Rodri a tout de même apprécié l’intérêt du PSG pour ses services, mais il a d’autres plans, notamment revenir en Espagne. Ce n’est un secret pour personne, son objectif est de rejoindre le Real Madrid. Il ne serait cependant pas forcément contre la signature d’un nouveau contrat à Manchester City - l’actuel expire en 2027 - et veut rester dans un contexte compétitif, n’étant ainsi pas intéressé par les options MLS ou Arabie saoudite. Le PSG sait désormais à quoi s’en tenir.