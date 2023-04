BL : Fribourg renverse le Werder Brême et recolle au top 4

La 28e journée de Bundesliga se clôturait ce dimanche. Au programme cet après-midi, une confrontation entre le Werder Brême (12e) et Fribourg (5e). Si les verts et blancs sont dans le ventre mou du championnat allemand et n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison, les Brésiliens du Breisgau restent dans la course pour la Ligue des champions. Malgré une légère domination des protégés d’Ole Werner lors des 45 premières minutes, les deux équipes rentraient finalement aux vestiaires dos à dos.

La suite après cette publicité

Mais directement après la pause, le Werder prenait l’avantage après une superbe contre-attaque conclue par Maximilian Philipp (1-0, 47e). Mais les visiteurs ne sombraient pas et revenaient au score grâce au buteur Roland Sallai (1-1, 67e). Une égalisation qui allait sonner les partenaires de Stark, qui encaissaient un second but quelques minutes plus tard après une tête de Lucas Holer, à la suite d’un centre de Sallai (1-2, 72e). Les locaux ne trouvaient plus les ressources pour rattraper leur adversaire. Avec cette victoire (1-2), Fribourg recolle au top 4 en revenant à un point de l’Union Berlin et du RB Leipzig. De son côté, le Werder Brême reste au 12e rang et concède un sixième match sans succès.

À lire

Coupe d’Allemagne : le Bayern éliminé par Fribourg