Mbappé : pourquoi ses excuses ne suffisent toujours pas à apaiser la colère en Chine

La polémique autour de Kylian Mbappé est encore loin d’être terminée. Malgré ses excuses publiques formulées en français, en anglais et en mandarin l’attaquant du Real Madrid peine toujours à apaiser les tensions avec la Chine. Dans un entretien accordé à SPORT, Luo Huiling, professeure d’études asiatiques à l’Université Complutense de Madrid, a expliqué pourquoi les déclarations du capitaine des Bleus sur Mao Zedong avaient provoqué une telle indignation. « Ce n’est pas seulement une blague », a-t-elle affirmé, estimant que le Français avait franchi une véritable « ligne rouge » culturelle. Pour rappel, Mbappé avait qualifié Mao de « dictateur chinois » en évoquant un montage humoristique lors du podcast The Bridge. Une expression particulièrement mal reçue en Chine, où une partie de la population conserve une profonde admiration pour l’ancien dirigeant. « Il a demandé pardon, c’est une attitude. Très bien. Mais il faut exprimer davantage de sincérité », a insisté Luo Huiling, qui considère que les premières excuses du joueur ne permettent pas encore de tourner la page.

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Les conséquences de cette affaire sont déjà considérables. Plusieurs entreprises chinoises, notamment Dongpeng, Mengniu et Milkground, ont annoncé la fin de leurs collaborations commerciales avec Mbappé, tandis que la télévision publique CCTV a suspendu la diffusion des rencontres de Liga. Le Real Madrid a également présenté ses excuses pour tenter de préserver ses relations avec le marché chinois. Selon Luo Huiling, la résolution de cette crise passe désormais par une véritable reconnaissance de l’offense ressentie. La spécialiste souligne notamment l’importance du respect accordé aux figures historiques en Chine, où une loi protège depuis 2018 la mémoire des héros et des martyrs. Elle estime que des termes comme « dirigeant » ou « leader » auraient suscité moins de réactions que celui de « dictateur ». Si le ministère chinois des Affaires étrangères a pris acte des excuses de Mbappé, aucune levée des mesures commerciales et médiatiques n’a encore été annoncée. La professeure reste néanmoins optimiste quant à une réconciliation, à condition que le Français et son club démontrent leur volonté de réparer les relations avec la Chine.