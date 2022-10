Finale LdC : la police française gravement accusée

Le 28 mai dernier, la finale de Ligue des Champions disputée au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid avait été retardée d'une trentaine de minutes à cause d'incidents en dehors du stade. Des supporters munis de billets n'avaient pas pu rentrer dans l'enceinte du stade. Un rapport anglais indépendant, rédigé par Phil Scraton, accable les forces de l'ordre françaises, allant même jusqu'à l'"agression criminelle".

« Les charges continues et aléatoires de la police sur les supporters et l'utilisation de gaz lacrymogène injustifiée sur des hommes, des femmes et des enfants coincés dans des espaces très exigus, étaient un comportement inconscient et dangereux », peut-on lire en détail. Phil Scraton est également l'auteur d'un rapport après la catastrophe de Hillsborough en 1989.