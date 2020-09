FC Porto : Alex Telles serait tombé d'accord avec Manchester United

Layvin Kurzawa suspendu six matches, Juan Bernat absent plusieurs mois à cause de sa rupture du ligament croisé au genou. Le Paris Saint-Germain a grandement besoin d'un latéral gauche et il reste encore quelques semaines de mercato pour trouver le perle rare. Il faut donc multiplier les pistes du côté du club de la capitale, et une ancienne cible serait de nouveau dans le viseur parisien. D'après les informations du média portugais O Jogo, les Parisiens seraient une nouvelle fois intéressé par le joueur du FC Porto Alex Telles. Mais il y aurait un petit problème...

Ce vendredi soir, RMC Sport explique en effet que Manchester United, également dans la course tout comme l'Atlético de Madrid, a trouvé un accord avec l'international auriverde (1 sélection). Un contrat de cinq attendrait le joueur en Angleterre. Du coup, les Red Devils vont devoir négocier avec le FC Porto, qui attendrait de son côté environ 20 millions d'euros pour laisser filer son latéral.