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Sénégal : c’est confirmé pour Pape Thiaw

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Fédération sénégalaise de football a officialisé l’ouverture de la procédure de cessation de fonctions de Pape Thiaw. Après l’élimination des Lions de la Teranga en seizièmes face à la Belgique, les décideurs sénégalais ont donc décidé qu’il fallait du sang neuf à la tête de la sélection.

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Une décision confirmée, ce dimanche, par le compte officiel de la sélection sénégalaise. « Merci, Coach Pape Thiaw. Les chemins se séparent aujourd’hui, mais les souvenirs et l’héritage que vous laissez continueront d’inspirer. Nous vous souhaitons pleine réussite pour la suite de votre parcours. Merci pour tout, Coach », peut-on lire. Reste désormais à savoir qui prendra la suite.

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