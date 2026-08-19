OM : les discussions se poursuivent avec Porto pour Quinten Timber

Selon nos informations, les discussions se poursuivent entre l’Olympique de Marseille et le FC Porto pour Quinten Timber. Le club portugais apprécie fortement le profil du milieu néerlandais de 25 ans, arrivé à l’OM l’hiver dernier en provenance de Feyenoord. Du côté du joueur, la priorité serait de signer en Premier League, alors qu’il est sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2030.

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Pour rappel, Timber avait disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM la saison dernière, dont 15 comme titulaire, sans inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive. Malgré cela, le Néerlandais entend bien s’imposer cette saison sur la Canebière. Porto pousse désormais pour le convaincre, tandis que les discussions se poursuivent autour d’un éventuel départ.