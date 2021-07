Chelsea pense à un très improbable retour d'Eden Hazard

Revenir au bercail pour se relancer ? Et si Eden Hazard (30 ans) suivait ce chemin cet été ? Toutes ces questions méritent visiblement d'être posées, puisque As explique ce mercredi soir que des intermédiaires ont sondé Chelsea au sujet d'un possible retour du milieu offensif belge. À Londres, on n'est pas forcément insensible à la proposition.

La suite après cette publicité

Toutefois, pour l'heure, on n'en est qu'à l'idée d'hypothèse. Très improbable par-dessus le marché. Car si le Real Madrid, déçu des deux premières saisons pleines de blessures du Belge (30 matches seulement en Liga, 21 titularisations, 4 réalisations), ne serait pas contre son départ dans les semaines à venir, le club merengue, en proie à des soucis financiers, ne le lâchera pas à n'importe quel prix.

Faisceau d'indices contraires

As assure que la Casa Blanca demanderait aux alentours de 60 M€ pour vendre son Diable Rouge (111 sélections, 32 réalisations), histoire de rentrer quelque peu dans ses frais après avoir déboursé entre 100 et 160 M€ selon les sources pour son transfert en provenance de Stamford Bridge à l'été 2019. Cette somme, les Blues ne sont pas forcément disposés à la mettre.

D'une part, les champions d'Europe cherchent en priorité un n° 9 (Erling Haaland ou Romelu Lukaku sont notamment ciblés). D'autre part, les Londoniens possèdent de nombreux joueurs dans le secteur de l'ancien Lillois dans leur effectif (Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner, Christian Pulisic et Hakim Ziyech sans oublier Callum Hudson-Odoi). Très improbable, on vous avait prévenu. Mais, en mercato, vous le savez, il ne faut jurer de rien.