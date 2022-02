BL : le Borussia Dortmund inflige une fessée 6-0 au Borussia Mönchengladbach !

Alors que le Bayern Munich s'est rassuré contre Greuther Fürth (4-1) pour le compte de la 23e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund recevait le Borussia Mönchengladbach pour maintenir un écart de six points avec le Rekormeister et conforter sa deuxième place. De leur côté, les Poulains voulaient s'éloigner de la zone de barragiste qui n'est qu'à quatre points. Cette rencontre a vite tourné à l'avantage des locaux.

Peu avant la demi-heure de jeu, Marco Reus a trouvé la faille pour les Marsupiaux (26e) avant que Donyell Malen double la mise dans la foulée (32e). Mise à l'abri par le but de Marius Wolf en seconde période (70e), l'équipe de Marco Rose a par la suite marqué un quatrième but via le jeune Youssoufa Moukoko (75e). Marco Reus s'est ensuite offert un doublé (82e) avant que Emre Can ne parachève le succès des siens sur penalty (90e +1). Le Borussia Dortmund s'impose 6-0 et continue sa chasse au Bayern Munich en Bundesliga.