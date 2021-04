OL : Rudi Garcia fait le point sur les absences

L'Olympique Lyonnais n'a plus le choix. Battu au Groupama Stadium dimanche dernier par le LOSC (3-2), les Gones doivent absolument ramener un résultat ce dimanche face à l'AS Monaco. Présent en conférence de presse avant ce choc crucial pour les deux équipes, Rudi Garcia a fait un point sur les forces en présence au sein de son groupe.

« On n'aura pas Melvin Bard qu'on a dû sortir du groupe cette semaine. Il ne s'est pas blessé. On a été logiquement obligé de le sortir du groupe. On ne devrait pas avoir Islam Slimani (lésion musculaire) et Jason Denayer. Ils sont très incertains. On a le retour de Sinaly Diomandé qui a purgé son match de suspension, » a ainsi précisé le technicien lyonnais qui aurait sûrement préféré disposer d'un groupe au complet...