Ligue des Champions : un premier verdict tombe pour Ousmane Dembélé

C’est l’une des mauvaises nouvelles de la soirée pour le PSG. Il y a certes cette belle victoire face au FC Barcelone 4-2 mais Luis Enrique et son staff déplorent trois blessés : Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia.

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En attendant le diagnostic pour les deux derniers cités (on craint une grave blessure au genou pour le Géorgien), le Ballon d’Or souffre d’une lésion à l’ischio-jambier gauche dont le grade n’est pas encore connu, d’après L’Équipe. Les examens qu’il passera demain en diront plus.