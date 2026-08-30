Borussia Dortmund : rupture des ligaments croisés pour Giannis Konstantelias

Terrible nouvelle pour Giannis Konstantelias et le Borussia Dortmund. Le milieu offensif grec de 23 ans souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera absent pendant plusieurs mois, a annoncé le BVB. La recrue estivale s’est blessée samedi lors de son premier match de Bundesliga sous ses nouvelles couleurs face au Hambourg SV. Konstantelias a dû quitter la pelouse peu après le début de la seconde période, à la suite d’une chute après un tacle au milieu de terrain. Une première apparition qui avait pourtant parfaitement commencé puisqu’il avait inscrit son premier but avec Dortmund dans le temps additionnel de la première période, participant à la victoire de son équipe (2-0).

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😕 Giannis Konstantelias hat sich bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den Hamburger SV am gestrigen Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird somit mehrere Monate ausfallen.



Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen! 🙏💛 pic.twitter.com/diW0i5NIX8 — Borussia Dortmund (@BVB) August 30, 2026

Arrivé cet été en provenance du PAOK Salonique pour 32 millions d’euros, Konstantelias voit donc ses débuts en Allemagne brutalement interrompus. Le Borussia Dortmund n’a pas communiqué de durée précise concernant son indisponibilité, indiquant simplement que son joueur serait éloigné des terrains pendant plusieurs mois. « Toute la famille du BVB est derrière toi, Giannis ! Tu reviendras plus fort ! », a écrit le club allemand pour soutenir sa recrue, qui va désormais entamer une longue période de convalescence avant de pouvoir retrouver les terrains.