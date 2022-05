Trophées UNFP : William Saliba élu meilleur espoir de Ligue 1

La suite après cette publicité

A l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP, Djibril Cissé était chargé de remettre le trophée du meilleur espoir de la saison 2021-2022, un titre qu'il avait reçu il y a 20 ans. Les nominés étaient l'attaquant lensois Arnaud Kalimuendo, le défenseur central lyonnais Castello Lukeba, le latéral gauche parisien Nuno Mendes, le défenseur central marseillais William Saliba et le milieu niçois Képhren Thuram.

Et c'est le jeune défenseur marseillais prêté par Arsenal qui a remporté le prix. Le Français, qui a découvert l'équipe de France grâce à ses bonnes performances cette saison, a disputé 36 des 37 matchs de l'OM et a notamment été l'un des Olympiens les plus en vue cette saison.