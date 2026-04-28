PSG-Bayern : la presse est sous le choc !

Erling Haaland s’est régalé devant sa télé, et a très simplement résumé le sentiment de l’ensemble des téléspectateurs devant le match totalement fou entre le PSG et le Bayern Munich. Même les joueurs ont eu conscience d’avoir participé à un moment d’histoire, avec neuf buts inscrits, dont certains merveilleux, une qualité technique exceptionnelle et une intensité hallucinante. Et s’ils voulaient s’en assurer, ils pourront consulter les titres de la presse européenne, à commencer par l’Allemagne.

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Malgré la défaite des Bavarois, le spectacle a été apprécié. « Folie historique », titre Sport Bild. « Quel match !», s’exclame Die Welt. Mieux, certains notent que ce résultat n’est pas si défavorable au club munichois. « Spectacle historique, le Bayern fait preuve de caractère et peut rêver de finale », note ainsi Sky Germany, en vue du match retour, mercredi prochain à l’Allianz Arena. De son côté, L’Equipe salue le « football total » vu ce soir au Parc des Princes.

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L’Espagne est ébahie

Dans les autres pays, non concernés par cette affiche franco-allemand, on s’est aussi régalé. « PSG et Bayern, vous êtes incroyables ! De la magie, des poteaux et neuf buts dans le match de l’année », s’enthousiasme la Gazzetta dello Sport. « Le PSG remporte le match du siècle », titre The Sun, en Angleterre. « Quel match ! Le PSG bat le Bayern dans un match à 9 buts, déjà un classique ! », s’emballe Skysports.

En Espagne, on aurait sûrement rêvé voir le Real Madrid défier le PSG, mais pas d’amertume du côté de la presse pro-madrilène. « Une folie pour l’histoire », expose As. « Le PSG gagne un match historique », ajoute Marca. Du côté des médias pro-Barça, on rend hommage aux deux équipes. « Le PSG s’impose face au Bayern dans un hommage au football », écrit Sport, pendant que Mundo Deportivo l’assure : « le PSG et le Bayern créent un chef d’oeuvre de football ». L’unanimité est totale.