CdM 2026, Angleterre : ça a chauffé entre Thomas Tuchel et un joueur

Pour son premier match de Coupe du Monde à la tête de la sélection anglaise, Thomas Tuchel a navigué entre toutes les émotions. Son équipe s’est imposée avec la manière face à la Croatie (4-2), mais elle a également souffert en première mi-temps, où le réalisme croate a pu la faire douter. Juste avant la première égalisation des Vatreni, une scène a d’ailleurs retenu l’attention de la presse anglaise : l’accrochage entre Thomas Tuchel et Jordan Pickford.

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Comme le révèle The Sun, le sélectionneur anglais était furieux contre son gardien, à qui il aurait lancé : «fais ce que je te dis de faire». L’Allemand reprochait au portier d’Everton de ne pas respecter ses consignes à la relance. Pickford lui aurait alors répondu, sans que l’on connaisse la teneur de ses propos sur le terrain. La victoire anglaise a sans doute fait oublier les états d’âme de chacun, et on imagine que les deux hommes ont eu l’occasion de s’expliquer dans le vestiaire.