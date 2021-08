Tirage Ligue des Champions : la réaction du PSG

Suite au mercato XXL réalisé cet été, le Paris Saint-Germain est plus que jamais l’un des clubs favoris pour le sacre final en Ligue des Champions, et ce, même si Kylian Mbappé a des chances de filer au Real Madrid. L’accumulation de stars ne fait pas tout, mais avec Keylor Navas, Sergio Ramos Neymar et Lionel Messi, les Rouge-et-Bleu n’auront pas le droit de se rater.

D’autant que le tirage a réservé du costaud pour les vice-champions de France en titre : Manchester City, RB Leipzig et Club Bruges. Trois équipes que le PSG a affrontées récemment dans la compétition, notamment City et Leipzig qui avaient croisé la route des Franciliens la saison passée. Les Allemands avaient été plus que coriaces et avaient même poussé Manchester United en Ligue Europa. Quant aux Citizens, ils avaient sorti Paris en demi-finale.

Paris veut finir premier

Qu’en pensent les Parisiens ? Mauricio Pochettino a été le premier à s’exprimer. « Je suis si heureux. Quand vous jouez ce genre de compétition, toutes les équipes sont bonnes. Nous devons respecter tous nos adversaires. Le plus important c’est d’être prêt quand la compétition va démarrer », a-t-il indiqué sur la chaine Twitch du club de la capitale, avant d’embrayer sur le tirage Manchester City.

« Oui, c’est toujours spécial, Manchester City est l’une des meilleures équipes d’Europe, ça fait des années qu’ils essaient de gagner la Ligue des Champions. Nous devons gagner, ce sera très dur. C’est toujours important de remporter tous les matches, d’être premiers de notre groupe. Ce sera notre objectif. »

Enfin, Nasser Al-Khelaïfi a également donné son sentiment. « C’est la meilleure compétition au monde pour les clubs. c’est normal. Si on veut vraiment aller le plus loin, on a besoin de gagner chaque match. C’est une bonne chose pour travailler. Je sais que ce n’est pas facile, mais on a besoin de travailler. City c’est un des meilleurs clubs du monde avec une équipe vraiment top. On veut vraiment être prêt pour ce match », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.