Ballon d’Or : le rédacteur en chef de France Football revient sur le boycott du Real Madrid en 2024

L’absence du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d’Or 2024 avait fait couler beaucoup d’encre. Alors que Vinícius Júnior était annoncé comme le grand favori pour remporter le trophée, des informations avaient circulé quelques heures avant la remise de la récompense, laissant entendre que le Brésilien ne serait finalement pas sacré. C’est Rodri qui avait remporté le Ballon d’Or, provoquant la colère du club madrilène, qui avait décidé de boycotter l’événement. Deux ans plus tard, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football et responsable de l’organisation du trophée individuel, est revenu sur cette fuite dans un entretien accordé à Brut. Le journaliste soupçonne même l’un de ses prédécesseurs d’avoir pu jouer un rôle dans cette affaire : « est-ce que ça a fuité par le biais d’un ancien rédacteur en chef un peu aigri et un peu en froid avec le groupe ? Quand je vois que l’année dernière, il a tout fait pour connaître le résultat aussi, sans succès cette fois, ou qu’il communique… Quand j’entends qu’il a appelé par exemple cette année des jurés pour avoir leur vote, je me dis que tout est possible. »

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En 2024, le Real Madrid avait refusé de se rendre à la cérémonie du Ballon d’or. Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football et donc organisateur de l’événement, nous raconte. https://t.co/0Ojc0TfVGk — Brut FR (@brutofficiel) October 26, 2026

Vincent Garcia est également revenu sur les failles possibles dans la confidentialité du scrutin, reconnaissant que le risque de fuite ne pouvait jamais être totalement écarté : « c’était la première année qu’on avait décidé de garder cette confidentialité. Il y avait peut-être trop de monde chez nous dans la boucle. Je sais qu’il y a une personne de l’organisation à l’époque. Après, comment ça a remonté aux oreilles du Real. Sur ce dossier-là, il faut rester humble quand même. Et c’est-à-dire qu’à partir du moment où il y a trois, cinq personnes dans la boucle, le risque de fuite, il n’est pas nul. » Sans désigner formellement un responsable, le rédacteur en chef de France Football relance les interrogations autour des informations qui étaient parvenues au Real Madrid avant la cérémonie. À l’époque, le boycott du club espagnol avait suscité une vive polémique, sur fond de déception autour de la non-attribution du trophée à Vinícius Júnior. Toutefois, Kylian Mbappé sera bien présent ce lundi soir à Londres.