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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : pourquoi le sélectionneur de l’Egypte a fait un signe en forme de X

Par Valentin Feuillette
1 min.
Hossam Hassan Hussein @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
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Le sélectionneur de l’Égypte, Hossam Hassan, a attiré l’attention à la fin du match contre l’Argentine en effectuant un geste en forme de X avec les avant-bras croisés au niveau des poignets. Ce signe, adopté par la FIFA comme symbole universel de signalement des comportements racistes, permet aux joueurs, entraîneurs et officiels d’alerter l’arbitre sur de présumées insultes ou discriminations raciales survenues pendant une rencontre.

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Hassan a réalisé ce geste dans le temps additionnel, après le but d’Enzo Fernández qui a offert la victoire et la qualification à l’Argentine. Selon le staff égyptien, certains chants entendus lors des célébrations argentines auraient eu un caractère raciste. L’entraîneur a alors adressé ce signal à l’arbitre français François Letexier pour demander une intervention. Considérant sa protestation excessive, l’arbitre lui a toutefois adressé un carton jaune. Introduit par la FIFA et utilisé depuis 2024 dans ses compétitions, ce geste vise à identifier immédiatement les incidents de racisme sur le terrain.

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