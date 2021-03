Paul Ince souhaite voir Agüero à Manchester United

Alors que Sergio Agüero arrive dans les derniers mois de son contrat avec Manchester City, qui prend fin en juin prochain, le buteur argentin n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. Si le FC Barcelone se montre très intéressé pour récupérer l’avant-centre, Paul Ince, ancien joueur de Manchester United, souhaite que les Red Devils sautent sur l’occasion pour récupérer l’ancien attaquant de l’Atlético.

«Agüero pourrait quitter City, pourquoi United ne ferait-il pas un geste pour lui ? Vous pouvez le voir maintenant ; s'il veut rester en Premier League et qu'il vit à Manchester, alors je ne pense pas que ce serait une mauvaise chose du tout s'ils allaient chercher Agüero. Cela peut arriver, qui sait ? Il faut se poser la question si on est à United, car on ne sait jamais», a-t-il expliqué au Mirror. À 32 ans, le Kun souhaitera-t-il rester en Angleterre et trahir son club de toujours en rejoignant l’ennemi ? Pas si sûr.