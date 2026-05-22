CdM 2026 : des nouvelles sur la blessure de Neymar

Il y a du nouveau au Brésil pour Neymar. Actuellement, la star de Santos, appelée pour la Coupe du Monde avec la Seleção, est loin des pelouses puisqu’elle s’est blessée au mollet, et souffre d’un œdème. Or, d’après Diário do Peixe, le service médical de Santos comprend que l’œdème nécessite une période de traitement comprise entre cinq et dix jours, mais que son évolution a été considérée comme positive depuis peu.

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L’attaquant ne présenterait que des petites douleurs et continuerait d’effectuer des exercices physiques au centre d’entraînement. L’objectif est clair : le préserver pour la Coupe du Monde, sans pour autant le laisser écarté du groupe. Comme l’indique la source brésilienne, l’ancien joueur du PSG pourrait donc participer à la prochaine rencontre contre le Deportivo Cuenca, en Coupe d’Amérique du Sud (mardi prochain). Sa Coupe du Monde n’est pas remise en question.