Ligue des Champions

Barça : la promesse d’Hansi Flick pour le retour contre Newcastle

Par Max Franco Sanchez
1 min.
flick @Maxppp
Newcastle 1-1 Barcelone

Le FC Barcelone a dû se contenter d’un 1-1 face à Newcastle, dans le nord de l’Angleterre. Et le Barça s’en sort plutôt bien, puisque les Blaugranas ont égalisé sur penalty à la 90e+5… Globalement, l’équipe d’Hansi Flick a montré une image assez négative, et l’entraîneur allemand s’est exprimé à ce sujet devant les caméras de Movistar, promettant un meilleur Barça pour le retour la semaine prochaine.

« Avec le ballon, nous n’avons pas été bons. Sans ballon, on a été bien, on a bien lutté. Ce n’est pas facile de jouer dans ce stade et avec cette ambiance. Nous avons fait des erreurs, nous devons nous améliorer. La fatigue est normale, nous avons eu beaucoup de matchs. Nous verrons un match différent au Camp Nou », a indiqué le coach germanique.

Pub. le - MAJ le
