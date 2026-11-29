Il aura fallu attendre 119 ans pour voir l’IK Sirius inscrire son nom au palmarès du championnat de Suède. Le club d’Uppsala a décroché ce dimanche le premier titre de champion de son histoire à l’issue d’une dernière journée complètement folle. À égalité de points avec Hammarby avant cette ultime rencontre, mais pénalisé par une différence de buts défavorable, Sirius ne maîtrisait pas son destin au moment de se déplacer sur la pelouse de l’IFK Göteborg. La formation suédoise devait donc compter sur un faux pas de son concurrent direct, qui affrontait dans le même temps Västerås.

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Et le scénario a finalement tourné en faveur du club d’Uppsala. Battu sur la pelouse de Västerås (0-1), Hammarby a laissé échapper un titre qui lui tendait les bras. Alors qu’un match nul suffisait désormais à Sirius pour être sacré, Zalán Vancsa, entré en cours de jeu, a définitivement libéré les siens en inscrivant l’unique but de la rencontre à la 87e minute (1-0). Une immense désillusion pour les joueurs de Hammarby, à l’image de leur capitaine Tesfaldet Tekie, en larmes au coup de sifflet final. De son côté, l’IK Sirius peut à présent célébrer le plus grand accomplissement de son histoire.