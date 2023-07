L’AS Monaco réagit aux accusations contre Ben Yedder

Ce jeudi, France Info révélait que Wissam Ben Yedder, l’attaquant de l’AS Monaco, était actuellement visé par deux plaintes déposées au commissariat de Cagnes-sur-Mer pour agression sexuelle et viol. Les faits se seraient déroulés au début de la semaine lors d’une soirée dans les Alpes-Maritimes et les plaignantes sont deux jeunes femmes âgées de 19 et 20 ans.

Depuis cette annonce, l’AS Monaco a décidé de sortir du silence. « L’AS Monaco a pris connaissance des informations publiées ce jour au sujet de Wissam Ben Yedder. L’affaire étant soumise à une procédure judiciaire, le Club n’est pas en mesure de faire de commentaire » explique le club dans des propos rapportés par RMC Sport.

