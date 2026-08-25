Julián Alvarez va mettre un nouveau coup de pression à l’Atlético de Madrid

L’été touche doucement à sa fin, mais le feuilleton Julián Alvarez est toujours loin d’avoir livré son épilogue. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant argentin se retrouve au cœur d’un bras de fer qui semble désormais dépasser le simple cadre sportif. Désireux de quitter l’Atlético de Madrid, l’ancien joueur de Manchester City n’a jamais caché son attirance pour le FC Barcelone, tandis que le club madrilène refuse catégoriquement d’envisager son départ vers la Catalogne. Les dirigeants rojiblancos ont affiché une ligne particulièrement ferme et ne souhaitent ouvrir la porte qu’à une destination, celle d’Arsenal. Une position qui ne correspond absolument pas aux intentions du joueur, déterminé à conserver le Barça comme priorité alors que le marché entre dans sa dernière ligne droite.

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Le dossier a pris une nouvelle dimension ces derniers jours avec la montée de la tension autour de Julián Alvarez à Madrid. Dimanche dernier, l’attaquant a été copieusement sifflé par une partie du public du Metropolitano lors de la rencontre face à Villarreal, avant, pendant et après la rencontre. Une séquence particulièrement lourde pour un joueur dont la relation avec l’Atlético s’est progressivement détériorée au fil des derniers mois. Le malaise remonte notamment aux engagements qui lui auraient été formulés en février, lorsque le club lui aurait indiqué qu’une sortie serait envisageable au terme de la saison si une proposition correspondant à sa valeur arrivait sur la table. Aujourd’hui, l’Atlético campe pourtant sur ses positions et refuse de faciliter une arrivée au Barça. De son côté, le club catalan reste en embuscade et entend profiter de la fin du mercato pour voir si une ouverture finit par apparaître dans ce dossier devenu l’un des plus brûlants de l’été.

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Alvarez va tout faire jusqu’au bout

Julián Alvarez ne semble toujours pas vouloir infléchir sa position, rappelle le Mundo Deportivo. Après avoir publiquement évoqué son envie de tourner la page et de réaliser son rêve lors du dernier Mondial, l’attaquant argentin vient encore d’envoyer un signal particulièrement parlant en direction de Barcelone. Il y a quelques jours, un utilisateur de TikTok avait publié une vidéo dans laquelle Julián Alvarez apparaissait avec le maillot blaugrana, accompagné de sa célébration devenue emblématique de Spiderman. La publication aurait pu rester un simple montage réalisé par un supporter, mais elle a pris une toute autre dimension lundi lorsque l’Argentin lui-même a décidé de lui attribuer un « like ». Un geste discret, mais forcément remarqué dans le contexte actuel. Alors que l’Atlético tente de maintenir Julián Alvarez à Madrid ou de l’orienter vers Arsenal, le joueur continue donc d’entretenir publiquement, même par petites touches, son rêve de porter la tunique du FC Barcelone.

À une semaine de la fermeture du mercato, ce nouveau signal pourrait surtout être interprété comme une manière supplémentaire pour Julián Alvarez de rappeler sa détermination. Le joueur sait que son avenir dépend largement du bras de fer engagé avec sa direction et que le temps commence à presser pour toutes les parties. L’Atlético prend le risque de conserver un attaquant qui pourrait rester frustré s’il n’obtient pas le départ qu’il souhaite, tout en refusant pour l’instant une opération qui pourrait pourtant lui permettre de récupérer une importante indemnité. Le Barça, de son côté, observe attentivement la situation et reste prêt à saisir la moindre opportunité. Hansi Flick et Deco apprécient particulièrement le profil de l’Argentin et en ont fait la priorité pour renforcer le secteur offensif. Les Catalans pourraient ainsi patienter jusqu’au bout, convaincus que la volonté du joueur peut encore faire bouger les lignes. Pour Julián Alvarez, chaque nouveau geste en direction du Barça ressemble désormais à un rappel supplémentaire. Son choix est fait, et il entend bien continuer à mettre la pression jusqu’au dernier jour du mercato.