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Éderson évoque son incompréhensible transfert avorté à Manchester United

Par Allan Brevi
1 min.
Éderson @Maxppp

Après avoir finalement prolonger l’aventure en Italie du côté de l’Atalanta, Éderson est revenu sur son transfert avorté à Manchester United, alors qu’il devait rejoindre les Red Devils pour environ 45 millions d’euros en début de mercato. Le milieu de 27 ans affirme toujours ne pas comprendre les raisons de l’échec de l’opération, après qu’un problème au genou aurait été détecté lors d’un premier examen médical effectué aux États-Unis. « Honnêtement, je ne sais pas ce qui s’est passé. Les tests se sont bien passés, je ne sais pas ce qui a changé. » Le Brésilien assure ainsi avoir rempli toutes les conditions de son côté, avant que United ne décide finalement de ne pas finaliser son arrivée.

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Malgré cette désillusion, Éderson a choisi de tourner la page et de poursuivre son aventure avec l’Atalanta. « J’aurais pu attendre de voir ce qui allait se passer, mais l’excellente relation que j’entretenais avec le club m’a convaincu de rester », a-t-il expliqué. Le Brésilien se dit désormais heureux de continuer à Bergame, où il estime avoir trouvé le soutien nécessaire après cet épisode : « je pensais qu’il valait mieux rester avec celui qui me voulait vraiment, et c’était toujours l’Atalanta. » Une manière pour lui de clore un dossier qui l’aura longtemps laissé dans l’incompréhension.

Pub. le - MAJ le
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