Icardi s’offre un scandale et tacle le gouvernement argentin

Parti de Galatasaray cet été après la fin de son contrat avec le club stambouliote, Mauro Icardi (33 ans) n’en finit pas de faire parler de lui. Lors d’une escapade en voiture avec sa compagne Eugenia "la China" Suarez, cette dernière s’est distinguée en se mettant sur le rebord de la fenêtre et en n’étant pas attachée. Des infractions au Code de la route qui ont conduit les autorités à réagir. Le ministère des Transports argentin a d’ailleurs expliqué que le permis du joueur était expiré et qu’une inhabilitation préventive a été prononcée pour qu’il ne puisse pas obtenir un nouveau permis sans passer une évaluation au préalable.

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L’ancien joueur de l’Inter Milan et du Paris Saint-Germain a d’ailleurs réagi sur ses réseaux sociaux. Mauro Icardi a répondu violemment en expliquant que son permis était bien valide puisqu’il a été changé en Italie : «bonjour, je voulais savoir comment vous avez fait pour annuler le permis italien dont je dispose jusqu’en 2029. Ça me semble bizarre que même le ministère des Transports me tombe sur le dos pour avoir un petit peu d’écho dans les médias. Occupez-vous de réparer les rues pour qu’on puisse avoir une meilleure circulation dans notre pays au lieu de passer votre temps à tweeter et à vous gratter les couilles. Arrêtez de mentir aux gens et mettez-vous au boulot. Le permis argentin, il faut le rendre quand on le convertit en permis européen. Quelle annulation vous allez bien pouvoir inventer? Tout ça pour un petit moment de ragot.»