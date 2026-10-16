Très bonne nouvelle pour la France à l’indice UEFA

La France se donne un tout petit peu d’air à la 5e place de l’indice UEFA à l’issue d’une semaine bouclée avec un bilan positif de quatre victoires pour trois défaites dans les trois Coupes d’Europe. La journée de mardi avait pourtant laissé craindre le pire et un rapprochement dangereux du Portugal, après la victoire du Sporting CP à Lens (0-2). Une défaite d’autant plus douloureuse qu’il s’agissait de la seule confrontation franco-portugaise en phases de poule cette saison. La claque reçue sur le terrain d’Arsenal (3-0) par le LOSC n’avait rien arrangé au bilan comptable et moral des troupes hexagonales. Mais le ciel s’est considérablement éclairci dès mercredi avec la très belle prestation du PSG, auteur d’une véritable démonstration sur la pelouse de Manchester City (2-4).

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Une dynamique positive parfaitement relayée le jeudi en Ligue Europa : l’OL est venu à bout de Crystal Palace (3-2) au terme d’un match spectaculaire, tandis que le Stade Rennais s’est fait peur au Roazhon Park mais a réussi finalement à renverser l’OFI Crète (2-1). En Ligue Conférence, l’AS Monaco a également ramené un précieux succès de son déplacement à Sofia (1-2) grâce à un bon Paris Brunner. Seule véritable ombre au tableau de cette fin de semaine : le nouveau revers de l’Olympique de Marseille au Vélodrome contre l’Olympiakos (0-1). Un accroc qui ternit légèrement le bilan hebdomadaire, mais sans trop de dommages sur le plan comptable. Dans le même temps, les cinq clubs portugais engagés ont affiché un bilan globalement négatif : deux victoires (le Sporting en C1 et Benfica en C3) pour trois défaites (Porto en C1, Torreense en C3 et Braga en C4). Résultat, sur la saison en cours, la France grignote un peu sur le Portugal et intègre le top 10 pour la première fois de la saison à égalité avec l’Italie.

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Le Portugal maintenu à distance

Grâce à ces bons résultats, la France affiche ce vendredi un total de 70,296 points, soit 3,746 points d’avance sur le Portugal (66,550), son principal poursuivant. La marge des Français reste toutefois maigre après s’être considérablement réduite cet été. Le calcul de l’indice UEFA étant lissé sur les cinq dernières saisons, la France a perdu le bénéfice de son fructueux exercice 2021-2022 (où elle avait engrangé 18,416 points, contre 12,916 pour les clubs portugais). Conséquence directe : l’avance abyssale de 10,332 points fondait l’été dernier, et sur la seule saison en cours, le Portugal affiche toujours une meilleure forme globale (6,300 points contre 5,214 pour la France).

L’enjeu de ce mano a mano est colossal pour l’avenir de nos clubs. Avec ces 3,746 points d’avance, la Ligue 1 s’accroche à sa 5e place, synonyme de 7 strapontins européens pour la saison 2028-2029 (dont 3 qualifiés directs en Ligue des champions et un club au 3e tour préliminaire). Si la France venait à chuter à la 6e place, elle perdrait un représentant dans la reine des compétitions. Que les supporters se rassurent toutefois pour le futur proche : pour l’exercice 2027-2028, la France est d’ores et déjà assurée de disposer de ses 7 représentants sur la scène européenne. La dynamique est relancée, il ne reste plus qu’à la confirmer.

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Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2026/27 (Entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison. Arrêté au 16/10/2026)

-1. Angleterre 6,611 points (9/9)

-2. Portugal 6,300 points (5/5)

-3. Norvège 6,200 points (4/5)

-4. Allemagne 6,142 points (7/7)

-5. Espagne 6,125 points (8/8)

-6. Turquie 5,900 points (4/5)

-7. Azerbaidjan 5,625 points (1/4)

-8. Grèce 5,400 points (3/5)

-9. Italie 5,214 points (7/7)

-10. France 5,214 points (7/7)

…

-12. Pays-Bas 5,000 points (6/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2022 et 2027) :

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-1. Angleterre 105,130 points

-2. Italie 89,446 points

-3. Espagne 84,743 points

-4. Allemagne 82,830 points

-5. France 70,296 points

-6. Portugal 66,550 points

-7. Belgique 60,850 points

-8. Pays-Bas 53,729 points

-9. Turquie 51,075 points

-10. Pologne 45,525 points