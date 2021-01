Sylvinho à la relance en Serie A ?

Souvenez-vous, il y a plus d’un an déjà, Sylvinho quittait la Ligue 1 et l’Olympique Lyonnais après un triste bilan. Seulement trois victoires en onze matches toutes compétitions confondues pour le Brésilien, qui avait été remercié au bout de 5 mois. Depuis l’ancien adjoint de Roberto Mancini est à la recherche d’un nouveau challenge, avec un appétence particulière pour l’Italie, alors qu'il suscite l'intérêt des Corinthians au Brésil.

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée à Il Mattino, l’ancien joueur du Barça a déclaré vouloir prendre son temps et semble apprécier l’idée de rebondir du côté de la Serie A. « Peut-être que j’adorerais. Mais une chose est sûre : mon prochain choix sera le plus important. Je dois choisir un bon projet et c'est pour cette raison que je suis suivi par Giulianisports ltd (une agence de représentants de joueurs et d’entraîneurs basée à Londres) qui a les yeux ouverts sur l'Italie, mais pas seulement. (…) L’Italie a toujours été un championnat difficile. En ce moment, il est encore plus ouvert et disputé. » S’il ne semble pas fermé aux autres championnats, Sylvinho a visiblement une préférence pour l’Italie qu’il a connue pendant deux ans (2014-2016) lors de son passage à l’Inter.