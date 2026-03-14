La nouvelle réforme économique qui pourrait couler plusieurs clubs de Ligue des Champions

S’il était légion de croire ces dernières années que les écuries les plus riches sont condamnées à devenir encore plus riches, et les plus modestes à activer un mode survie économique, tout ceci pourrait bientôt changer. La proposition portée par l’Union des clubs européens (UEC) pourrait profondément bouleverser l’économie du football continental et fragiliser plusieurs habitués de la Ligue des Champions. L’organisation estime que le système actuel accentue dangereusement les écarts financiers entre les équipes européennes. En effet, selon les derniers chiffres stipulés dans l’analyse de Calcio e Finanza, près de 74% des revenus générés par les trois compétitions européennes sont aujourd’hui attribués aux clubs engagés en Ligue des Champions, contre 17% pour la Ligue Europa et seulement 9% pour la Ligue Europa Conférence. Cette concentration des ressources permet à un cercle très restreint d’équipes de consolider leur domination sportive et économique saison après saison, au détriment de l’équilibre des championnats nationaux.

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Dans les grandes lignes, le projet défendu par l’organisation européenne repose sur un principe simple, mais potentiellement explosif pour les grandes puissances du continent. Il prévoit notamment la suppression du mécanisme appelé «value pillar», qui distribue une part importante des revenus en fonction du poids des marchés télévisés et du classement historique des clubs. Dans ce nouveau modèle, 62,5% des recettes seraient attribuées à la simple participation aux compétitions européennes, tandis que 37,5% seraient liés aux résultats sportifs. La répartition globale entre les compétitions serait également profondément modifiée avec 50% pour la Ligue des Champions, 30% pour la Ligue Europa et 20% pour la Ligue Conférence. Sur une enveloppe estimée à plus de 3,5 milliards d’euros, cela réduirait considérablement les revenus de l’épreuve reine tout en renforçant nettement ceux des deux autres tournois. Une autre transformation majeure concerne la manière dont l’argent serait redistribué à l’intérieur des championnats nationaux. Dans le système imaginé par l’UEC, une grande partie des primes de participation ne serait plus versée directement aux clubs qualifiés pour les compétitions européennes. Les fonds passeraient d’abord par les ligues nationales qui auraient ensuite la responsabilité de les répartir entre toutes les équipes du championnat.

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L’UEC défend sa position

En Italie par exemple, environ 202 millions d’euros issus de la participation aux compétitions européennes seraient redistribués collectivement avec 85% destinés aux clubs de Serie A et 15% aux équipes de Serie B. «Nous avons présenté notre proposition à l’UEFA, aux Ligues européennes, à la Commission européenne, et même à Glenn Micallef (commissaire européen à l’équité intergénérationnelle, à la jeunesse, à la culture et au sport, ndlr) séparément de la Commission. Elle a donc été présentée à de nombreuses personnes. Cependant, il faut préciser que l’UEC ne dispose pas de sources de revenus propres. Ce n’est pas une organisation capable de générer de nouveaux revenus. La seule solution est de prélever des ressources à certains endroits et de les redistribuer ailleurs. Quand on regarde le système actuel, il est clair que près des trois quarts des recettes totales vont à la Ligue des champions, et une part importante de ces revenus est distribuée en fonction de la valeur et des performances. Cela signifie que les clubs d’élite sont les principaux bénéficiaires du système. Par conséquent, toute redistribution significative ne peut se faire qu’en prélevant des ressources sur ces mêmes clubs. Ça n’arrivera pas demain, je le sais. Mais si la pression continue de s’accroître dans les années à venir, peut-être que les choses changeront. Aujourd’hui, on a l’impression que les grands clubs prennent de plus en plus d’écart avec le reste du système. Si l’on pouvait ne serait-ce que ralentir ce processus, ce serait déjà un progrès. Même le maintien du statu quo encore un peu serait utile. Car sans résistance, le fossé ne fera que se creuser», a déclaré un porte-parole de l’UEC à Calcio e Finanza.

L’objectif affiché de réduire les distorsions économiques qui permettent aux clubs régulièrement qualifiés en Europe d’accumuler des ressources très supérieures à celles de leurs concurrents domestiques a tout d’une réforme révolutionnaire. A voir néanmoins comment réagiront les grosses têtes du football mondial à commencer par l’European Football Clubs (EFC), présidé par Nasser al-Khelaïfi. «Ce sur quoi nous sommes tous d’accord, et l’avons toujours été, c’est que nous voulons que les politiques, les modèles et les idées émanant de l’UEC soient simples. Ils doivent pouvoir être expliqués rapidement. Ils ne doivent pas nécessiter d’explications interminables. Notre proposition est compréhensible. Et c’est précisément là le point crucial : trouver une solution simple à un problème complexe est extrêmement difficile. C’est aussi pourquoi cela a pris autant de temps. Cela consiste à intervenir sur les revenus télévisuels centralisés. Dans un contexte où de nombreuses équipes qualifiées pour la Ligue des champions, mais qui n’y réalisent pas de performances exceptionnelles, perdent déjà entre 75 % et 80 % de leurs revenus provenant de cette source, il est difficile d’en faire beaucoup plus. Beaucoup de personnes croient sincèrement que la direction actuelle du football européen avec des écarts toujours plus importants entre les ligues, voire au sein même des ligues est positive pour tous. Peu de gens le pensent, probablement seulement les plus grands clubs et la direction de l’ECA. Si nous pouvons ouvrir le débat, présenter une proposition et discuter de solutions radicales pour le cycle 2027-2031, alors peut-être que ceux qui prennent réellement les décisions, souvent sans rien communiquer à l’extérieur, se sentiront obligés d’agir davantage», poursuit-il. Pour poursuivre l’exemple italien, cette réforme aurait des conséquences spectaculaires pour plusieurs géants du Calcio.

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L’Inter Milan serait le club le plus pénalisé avec une perte estimée à près de 68 millions d’euros de revenus européens. La Juventus subirait une baisse d’environ 47 millions tandis que l’Atalanta perdrait plus de 40 millions. À l’inverse certaines équipes profiteraient largement de ce nouveau modèle. La Fiorentina verrait ses recettes augmenter et les clubs de Serie A absents des compétitions européennes recevraient chacun plus de 8 millions d’euros contre moins d’un million aujourd’hui. «Depuis des années, j’ai le sentiment que de nombreux acteurs du football sont conscients du grave déséquilibre concurrentiel. Ils constatent la croissance des revenus de l’UEFA tandis que les recettes des droits télévisés nationaux diminuent, et ils voient cet écart se creuser. Pourtant, à ma connaissance, personne n’a jamais présenté de proposition réaliste, compréhensible et concrète pour remédier à ce problème. Selon moi, pour être un acteur crédible, pour vouloir réellement améliorer les choses plutôt que de simplement dire qu’elles devraient être améliorées, il faut présenter une proposition. Il faut démontrer qu’on a travaillé sur une solution concrète et expliquer son fonctionnement. C’est le premier point. Nous n’avons pas le droit de nous plaindre si nous ne proposons aucune alternative», a-t-il conclu dans les colonnes du média économique italien. Un tel rééquilibrage pourrait redessiner en profondeur la hiérarchie financière du football européen et relancer un débat explosif entre les grandes puissances du continent et le reste de l’écosystème.