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Coupe du Monde

CdM 2026, Côte d’Ivoire : Emerse Faé envoie un sérieux message à l’Allemagne

Par Jordan Pardon
1 min.
Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire
winamax
1 1.41 N 5.00 2 6.75 bonus 100€

12 ans après sa dernière participation à un Mondial, la Côte d’Ivoire veut vibrer au rythme de ses Éléphants. Les hommes d’Emerse Faé ont lancé leur tournoi de la meilleure des manières en s’imposant lors de la première journée face à l’Equateur (1-0). Ils devront confirmer ce soir face à l’Allemagne (22h00) pour s’assurer une place en 16es de finale, et la première place du groupe. En conférence de presse, le sélectionneur ivoirien a affiché sans détour ses ambitions pour cette rencontre.

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«Je pense que l’Afrique compte sur les 10 pays africains qui sont qualifiés, et pas seulement sur la Côte d’Ivoire. Après, aborder un match quand vous êtes la Côte d’Ivoire en essayant de limiter les dégâts, je pense que ça n’a jamais existé, ça n’existera jamais, et ça n’existera pas demain. On ne vient pas pour regarder les Allemands jouer, on vient pour les battre, aller chercher notre qualification directe pour le deuxième tour, et surtout rentrer demain à Philadelphie au camp de base, non seulement avec les 6 points, mais aussi avec la certitude de finir premier du groupe.»

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