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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Bradley Barcola savait qu’il allait piquer son ballon

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bradley Barcola, buteur avec les Bleus face au Sénégal @Maxppp
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

La France débute cette Coupe du Monde 2026 par une victoire arrachée au Sénégal 3-1. Kylian Mbappé a inscrit un doublé, aidé par l’entrant Bradley Barcola, buteur sur l’un de ses premiers ballons grâce à une course dans la profondeur qu’il avait remarquée depuis le banc de touche. «On savait depuis le début de l’importance des remplaçants. Je savais qu’il allait avoir beaucoup d’espaces en rentrant, je le voyais quand je m’échauffais», réagit le buteur sur M6.

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Sur son but justement, il avait déjà tout prévu après en avoir discuté avec les autres remplaçants. «Sur le banc, on parlait des occasions, on m’a dit si tu piques, elle va rentrer. Je savais que j’allais piquer et ça a marché», poursuit le Parisien, particulièrement content pour Kylian Mbappé également. «On est très content pour lui. C’est notre capitaine. Il nous encourage beaucoup. Marquer un doublé comme ça nous encourage encore plus à nous donner à fond».

Pub. le - MAJ le
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