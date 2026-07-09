Real Madrid : le surprenant hommage de Jude Bellingham à Fran García après son départ

Le Real Madrid poursuit son grand ménage estival avec un nouveau départ enregistré dans son effectif. Après avoir perdu sa place dans la hiérarchie au poste de latéral gauche, Fran García a décidé de tourner la page et de rejoindre le Betis, où il s’est engagé jusqu’en 2030. Arrivé en provenance du Rayo Vallecano, l’Espagnol de 26 ans a été progressivement dépassé par la concurrence d’Alvaro Carreras, Ferland Mendy puis récemment Marc Cucurella, rendant son avenir dans la capitale espagnole de plus en plus incertain.

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Jude Bellingham on IG. 🤍 pic.twitter.com/OZQ3ObBoMc — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 8, 2026

Après l’officialisation de son transfert vers le club andalou, Fran García a reçu un message particulièrement classe de la part de Jude Bellingham, son désormais ancien coéquipier au Real Madrid. Le milieu anglais a tenu à saluer le professionnalisme et l’état d’esprit du défenseur espagnol, lui adressant un hommage rempli de respect sur les réseaux sociaux : « bonne chance pour ce nouveau chapitre, mon frère. Un des joueurs les plus professionnels que j’aie jamais vus. C’était un plaisir, tu mérites le meilleur ! » L’intéressé appréciera.