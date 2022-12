Rennes : le joli geste de Bruno Génésio aux enfants de ses joueurs pour Noël

Générosité est un mot bien ancré dans les valeurs de l’entraîneur de Rennes, Bruno Génésio. Pour Noël, l’homme de 56 ans a voulu faire plaisir à chacun des enfants de ses joueurs en leur offrant des cadeaux, a-t-on pu apprendre par l’intermédiaire de son milieu de terrain Flavien Tait, dans une interview avec Ouest-France.

« Pour l’anecdote, le coach a offert un cadeau à nos enfants, c’est très chouette et ça montre sa personnalité. Ils sont nombreux en plus (rires), donc respect à lui et merci pour ce beau geste », a déclaré Tait. En ce qui concerne le ballon rond, les 3es de Ligue 1 seront de retour le jeudi 29 décembre, sur le pelouse de Reims (19h, 16e journée).

