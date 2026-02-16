Menu Rechercher
Real Madrid : la clause de Mourinho qui pourrait faciliter son retour

José Mourinho pourrait se rapprocher du Real Madrid grâce à une clause de son contrat actuel à Benfica. L’entraîneur portugais, sous contrat pour 2 ans avec le club lisboète, a la possibilité de quitter l’équipe sans pénalité financière dans les 10 jours suivant la fin de la saison. Cette disposition lui permettrait de rejoindre n’importe quel club librement, y compris le Real Madrid. Ce qui alimente les spéculations sur un retour éventuel en Espagne.

Même si Mourinho se sent bien à Lisbonne et privilégie actuellement son projet avec Benfica, cette clause le rend juridiquement et financièrement accessible à un transfert vers la Maison Blanche. Le contexte historique entre Mourinho et le Real Madrid renforce l’intérêt autour de cette option. Le technicien reste attaché au club madrilène et pourrait envisager un retour, malgré des relations plus tendues avec Florentino Pérez ces dernières années. Selon les informations d’[AS]([https://as.com/futbol/champions/una-clausula-en-el-contrato-de-mourinho-le-pone-a-tiro-f202602-n/], des discussions pourraient avoir lieu prochainement, notamment autour des matches des seizièmes de finale de Ligue des Champions. Affaire à suivre…

