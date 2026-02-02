Mercato : le jour le plus long
C’est le dernier jour du mercato. En France, comme en Europe, le mercato hivernal fermera ses portes dans la soirée de ce lundi 2 février. De nombreux mouvements devraient encore se produire dans ces dernières heures. Suivez cette folle journée en direct avec nous.
Adil Aouchiche va rebondir en deuxième division allemande
Ancien grand espoir du Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche (23 ans) est loin de suivre le parcours qui lui était prédestiné. Le milieu offensif né au Blanc-Mesnil appartient à Sunderland et a été prêté du côté d’Aberdeen sur le début de saison. Auteur de 30 apparitions sous ses nouvelles couleurs pour 3 buts et 2 offrandes, il a retrouvé une certaine continuité et pourrait de nouveau changer d’air.
Le joueur passé par Lorient et l’AS Saint-Étienne serait ainsi sur le point de rebondir en deuxième division allemande selon Sky Sports. Leader du championnat, Schalke 04 serait proche d’obtenir sa signature définitive puisqu’un accord a été trouvé avec Sunderland.
Arsenal tente de recruter Sandro Tonali
Confronté à la blessure de Mikel Merino, Arsenal explore la possibilité de recruter Sandro Tonali, l’international italien de Newcastle ! Plus d’infos ici.
Alisson Santos passe sa visite médicale avec Naples
Buteur décisif pour le Sporting face à Bilbao, ce qui a permis au club portugais d’accéder au top 8 de la Ligue des Champions, Alisson Santos passe sa visite médicale en Italie avant de s’engager avec Naples. L’accord entre les deux clubs porte sur un prêt de 3,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 16,5 millions d’euros, pour un coût total de 20 millions d’euros.
Visite médicale en cours pour Angel Gomes
Le milieu de terrain Angel Gomes est en train de passer sa visite médicale avec Wolverhampton. Nous vous avions révélé l’accord entre toutes les parties ces dernières heures. L’international anglais va donc quitter l’OM six mois après son arrivée, libre, en provenance de Lille.
Au tour de Nnadi de débarquer à Marseille
C’est la recrue surprise de l’OM en ce dernier jour de mercato hivernal. Tochukwu Nnadi, milieu de terrain nigérian qui évoluait à Zulte Waregem, est arrivée à Marseille.
Himad Abdelli est arrivé à Marseille
Une bonne nouvelle pour le mercato olympien avec l’arrivée à Marseille d’Himad Abdelli, le milieu de terrain d’Angers.
Le chaos total de l’OM emballe la presse, l’Angleterre tremble de peur après la blessure de Bellingham
