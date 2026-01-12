CdF : le Paris FC élimine le PSG dès les 16es de finale !

Huit jours après leur rencontre en Ligue 1, soldée par une victoire des hommes de Luis Enrique (2-1), le PSG et le PFC remettaient ça en 16e de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, l’entraîneur espagnol effectuait quelques changements par rapport au XI qui avait débuté contre l’OM au Trophée des Champions (2-2, 4-1 t.a.b). Zabarnyi, Beraldo et Mayulu étaient titulaires, tout comme Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, tous deux décisifs sur le but de l’égalisation face aux Olympiens. Mendes, Neves, Doué et Dembélé démarraient, eux, sur le banc. En face, Stéphane Gilli alignait son équipe en 5-4-1 avec Geubbels, buteur lors du match en championnat, en pointe. Revenu de la CAN après l’élimination de l’Algérie, Ilan Kebbal était sur le banc.

Comme attendu, ce sont les pensionnaires du Parc des Princes qui ont eu le ballon. La première occasion est intervenue à la 11e minute lorsque le remuant Barcola prenait de vitesse Sangui à gauche, avant de distiller un centre pour Ramos, trop court pour reprendre le ballon de la tête. Deux minutes plus tard, le PFC répliquait avec la tentative de Gory, facilement captée par Chevalier (13e). Si les visiteurs ont montré de bonnes volontés dans le pressing, les champions d’Europe ont quant à eux pêché dans la finition, comme sur la tentative lointaine de Vitinha (14e) ou le lob de Ramos (23e). Mayulu, lui, a manqué son contrôle après le bon travail de Kvaratskhelia (36e), tandis que Vitinha s’est essayé d’encore plus loin… sans succès (45e).

Le PFC d’un grand Nkambadio surprend le PSG !

Au retour des vestiaires, Kebbal et De Smet entraient du côté du PFC. Mais c’est bien le PSG qui a continué d’accélérer. Aligné à droite ce lundi soir au Parc, Kvaratskhelia était tout proche de tromper Nkambadio sur un centre-tir vicieux (51e). S’il a parfois été imprécis dans ses relances, le gardien de 22 ans a répondu présent ce soir, avec un nouvel arrêt devant Ramos (56e), puis Zaïre-Emery (60e). Après le raté de Barcola (65e), il remettait ça face à Dembélé (70e). Des parades plus qu’importantes qui ont laissé le Paris Football Club en vie, jusqu’au coup de grâce. Sur l’un de ses rares mouvements offensifs, le PFC a réussi à surprendre le PSG. Après une perte de balle du PSG, Kebbal progressait avec le ballon avant de le glisser à Ikoné, dans le dos de Beraldo. L’ancien Titi parisien propulsait ensuite le cuir au fond des filets de Chevalier pour climatiser le Parc des Princes (0-1, 74e).

Surpris, les Parisiens de Luis Enrique ont appuyé sur l’accélérateur pour enfin battre Nkambadio. Mais lorsque le gardien du PFC était battu, il était finalement sauvé par sa barre transversale, comme sur ce centre contré de Zaïre-Emery (87e). Après deux ultimes tentatives, avec la tête de Doué (90e+6) et la frappe lointaine de Nkambadio (90e+8), le PFC a pu célébrer sa qualification pour les 1/8es de finale de la Coupe de France sur le terrain du double tenant du titre. Les hommes de Stéphane Gilli connaîtront leur adversaire, demain soir, lors du tirage au sort avant l’ultime rencontre de ce tour qui opposera Bayeux (Régional) à l’OM. En face, le PSG connaît sa première déconvenue de la saison et devra vite se relever, lors de la réception de Lille en championnat, vendredi.