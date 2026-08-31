Deux nouveaux actionnaires intègrent le RC Lens

Sur une dynamique sportive tout simplement exceptionnelle sous les ordres du tandem Jean-Louis Leca-Benjamin Parrot, ponctuée par un statut de dauphin du PSG et des sacres retentissants en Coupe de France et au Trophée des Champions la saison passée, le Racing Club de Lens vient de frapper un immense coup en coulisses pour pérenniser son ascension. Désireux de franchir un nouveau cap structurel dans un contexte économique national particulièrement tendu, le club artésien, qualifié en Ligue des Champions cette saison, a officialisé une refonte majeure de son actionnariat pour attirer des partenaires d’envergure. Si Joseph Oughourlian conserve logiquement les pleins pouvoirs avec 69,10 % des parts, la direction a validé l’entrée en force d’Entrepreneur Equity Partners (EEP), un solide fonds d’investissement spécialisé dans les infrastructures sportives, à hauteur de 13,93 %. Dans le même temps, la figure locale Jean-Paul Lempereur, partenaire historique via son groupe automobile, fait son apparition au capital à titre personnel (2,79 %), venant ainsi s’ajouter à la présence maintenue de Side Invest (13,56 %) et de l’emblématique Seko Fofana (0,62 %).

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Loin de remettre en cause l’engagement du propriétaire nordiste, cette manœuvre financière ambitieuse vise un objectif très précis : transformer et moderniser massivement le stade Bollaert-Delelis et ses alentours pour en faire un véritable lieu de vie continu, profondément connecté à son territoire. Une évolution capitalistique vitale pour garantir l’autonomie financière des Sang et Or, comme l’explique le propriétaire du club Joseph Oughourlian. «Ce jour marque une nouvelle étape importante dans le développement du Racing Club de Lens. L’arrivée d’EEP et de Jean-Paul Lempereur va s’inscrire dans un cadre respectant ce qui fait la force de notre club, à savoir son identité et ses valeurs, mais aussi sa quête d’excellence. Ces évolutions capitalistiques ne remettent pas en cause mon engagement pour le Racing. Elles viennent au contraire le renforcer, en nous permettant de nous entourer de partenaires solides qui partagent notre ambition et notre vision pour l’avenir du club. Plus que des actionnaires, ils seront de véritables partenaires. Leurs investissements seront consacrés aux projets d’aménagements que nous portons pour le stade Bollaert-Delelis et ses alentours. Ils contribueront aussi à faire du stade Bollaert-Delelis un lieu de vie continu, connecté au territoire et à ceux qui en font la singularité. Dans un contexte où le football français fait face à des défis économiques majeurs, l’évolution de notre structure capitalistique doit permettre au club de poursuivre sa croissance et de continuer à gagner en autonomie financière.»