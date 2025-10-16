Samir Nasri dévoile le meilleur XI possible pour la France à la Coupe du Monde

À huit mois de la Coupe du Monde, rien ne semble établi dans la tête de Didier Deschamps. Si certains éléments se sont affirmés comme incontournables ces derniers mois (Maignan, Saliba, Tchouameni, Mbappé…), l’incertitude reste entière à d’autres postes. Qui pour accompagner Aurélien Tchouameni entre Manu Koné et Adrien Rabiot ? Qui pour le quatrième strapontin en attaque aux côtés de Mbappé, Dembélé et Olise ?

La suite après cette publicité

Pour Canal+, Samir Nasri a dévoilé le meilleur onze possible, selon sa sensibilité. Devant Mike Maignan, l’ex-Marseillais opte pour une défense Koundé, Upamecano, Saliba et Digne, qui a gagné du terrain au préjudice de Théo Hernandez au cours des derniers rassemblements. Manu Koné est, selon lui, la meilleure solution pour épauler Tchouameni dans l’entrejeu, tandis que sa préférence va pour Rayan Cherki au poste de numéro 10, juste en dessous d’Ousmane Dembélé. Désiré Doué est, lui, remplaçant, au même titre que Bradley Barcola et Marcus Thuram. Pas de surprise sur les côtés avec les titularisations de Mbappé et Olise.