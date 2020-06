Bayern : Robert Lewandowski estime qu'il n'a pas encore atteint son meilleur niveau

Meilleur buteur incontesté de Bundesliga cette saison (30 réalisations en 28 apparitions), Robert Lewandowski règne également sur le toit de l'Europe à ce petit jeu. Il devance en effet Erling Haaland d'une unité au classement des buteurs de la Ligue des Champions version 2019-2020 avec 11 buts en 6 matches joués. Malgré ses 31 ans, le Polonais fait donc encore partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Au cours d'un entretien accordé à France Football, le numéro 9 du Bayern Munich a prévenu : le meilleur est à venir alors qu'il souhaite rester au plus haut niveau encore de longues années.

«Si je pense être dans la meilleure période de ma carrière ? Hum... Pas encore ! Bientôt. Mais tout ça, ce ne sont que des chiffres. Je suis persuadé que le meilleur moment de ma carrière va arriver très rapidement. Je sais que ce n’est pas mon dernier contrat (il a prolongé avec le Bayern l’été dernier jusqu’en 2023). Je veux jouer plus longtemps et rester en forme. J’ai tout le temps devant moi pour penser à la suite, mais je me sens vraiment bien. Je vais fêter mes 32 ans en août prochain, mais ça ne veut pas dire que je ressens cet âge. Pour moi, ça n’a pas d’importance au regard de tout ce que je fais, de mon implication pour et en dehors du football. Ce que je veux, ce n’est pas seulement rester au top pour les deux ou trois prochaines années, je regarde à plus long terme», a ainsi confié «Lewy» dans les colonnes de FF. Une sortie qui devrait ravir les supporters du Bayern...