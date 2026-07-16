Lens insiste fortement pour Armando Obispo

À la recherche d’un défenseur central gaucher, puissant et expérimenté pour pallier le départ de Malang Sarr, le RC Lens a fait d’Armando Obispo (27 ans) sa grande priorité comme nous vous l’avons révélé en exclusivité. Formé au PSV Eindhoven, le roc défensif dispose d’un solide CV avec 112 matchs d’Eredivisie au compteur et 14 apparitions en Ligue des Champions. Il sort également d’une Coupe du Monde 2026 très aboutie sous les couleurs du Curaçao, marquée notamment par une prestation héroïque face à l’Équateur (0-0) en phase de poules. Estimé aux alentours de 4 millions d’euros, il coche absolument toutes les cases pour s’intégrer au système tactique de la formation nordiste.

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Toutefois, arracher le joueur à son club formateur n’a rien d’une promenade de santé. Selon nos dernières informations, les négociations battent actuellement leur plein entre les deux clubs mais se révèlent très compliquées. La direction néerlandaise se montre intraitable et a d’ores et déjà repoussé plusieurs offres transmises par la cellule de recrutement sang et or. Malgré ce bras de fer et l’intensité des pourparlers, le RC Lens ne compte pas lâcher l’affaire. Remplacer dignement Malang Sarr est une nécessité absolue pour le système lensois, et le board artésien est déterminé à aller jusqu’au bout pour boucler ce dossier prioritaire.