Majorque - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Majorque ce samedi à 16h15 lors de la 30e journée de Liga, un match à suivre sur notre site en direct commenté. Avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes d’Alvaro Arbeloa, deuxièmes avec quatre points de retard, tenteront de s’imposer cet après-midi pour revenir à un point de la confiance avant le choc entre le Barça et l’Atlético de Madrid prévu ce soir (21h). Ils essayeront également de faire le plein de confiance avant de retrouver le Bayern Munich en Ligue des champions.

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Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-4-2 losange avec Mbappé et Brahim en pointe. Le jeune Manuel Àngel est titulaire dans l’entrejeu avec Camavinga, Tchouaméni et Güler alors que Bellingham est sur le banc. Du côté de Majorque, Muriqi occupe l’axe aux côtés de Luvumbo.

Les compositions officielles :

Majorque : Roman – Mafféo, Valjent, Mascarell, Mojica – Darder, Samu, Morlanes, Torre – Luvumbo, Muriqi.

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Real Madrid : Lunin - Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras - Manuel Angel, Camavinga, Tchouaméni, Güler - Mbappé, Brahim.