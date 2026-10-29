Le ras-le-bol d’Hansi Flick sur ses difficultés en espagnol

Deux ans et demi après son arrivée au FC Barcelone, Hansi Flick ne s’exprime toujours pas en espagnol lors de ses conférences de presse. Cela n’a évidemment pas échappé aux journalistes suiveurs du club catalan, mais cette situation ne serait pas sans explication. Dans l’émission Barça Reservat sur Catalunya Radio, on apprend que le coach allemand n’arriverait tout simplement pas à apprendre l’espagnol, ou en tout cas à le parler correctement pour se faire comprendre.

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Hansi Flick attribuerait ces difficultés à son âge, alors qu’il approche de ses 62 ans (il les fêtera en février). Mais cette incapacité à se faire comprendre dans la langue locale serait chez lui une source de frustration, au point que l’ancien entraîneur du Bayern Munich aurait un peu baissé les bras. Même si les anciens entraîneurs étrangers du Barça avaient appris l’espagnol, le club catalan n’y verrait pas forcément d’inconvénient. Il considère que Flick doit faire face à une moyenne de 100 à 120 conférences de presse par saison, et qu’en parlant espagnol, il s’exposerait à des propos maladroits, à des mots mal choisis ou à certaines confusions. Aujourd’hui, Flick a son assistant Arnau Blanco, issu de l’équipe des jeunes et qui fait office d’interprète. Il fait partie de l’équipe et comprend parfaitement ce que le coach allemand veut et veut faire comprendre.